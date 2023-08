L'annuncio di Dat

PALERMO – Ad agosto la Dat VolidiSicilia ha raggiunto il record di trasporto mensile su tutti i voli in continuità territoriale da e per Lampedusa e Pantelleria, con oltre 38 mila passeggeri. “Nonostante le difficoltà operative – dicono dalla compagnia – che hanno contraddistinto lo scenario siciliano abbiamo operato con un tasso di regolarità molto alto, superiore al 97 percento, in linea con la media delle principali compagnie aeree europee, con grande soddisfazione degli operatori della filiera turistica con cui operiamo e collaboriamo da ormai oltre cinque anni”.

La Dat Volidisicilia opera dal primo luglio 2018 come assegnataria fino al 31 Ottobre 2025 dei collegamenti in oneri di servizio pubblico tra la Sicilia e le isole minori di Lampedusa e Pantelleria. In Italia utilizza fino a 4 aeromobili a seconda della stagione operando più di 6 mila voli all’anno. In Italia impiega direttamente circa 25 risorse e supporta oltre un centinaio di posti di lavoro indiretti.