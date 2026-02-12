Un altro incidente sulla Palermo-Agrigento: cresce l’allarme

L'impatto ancora una volta all'altezza di contrada Coda di Volpe

PALERMO – Non si arresta la scia di incidenti sulla strada statale 121, nel tratto compreso tra Misilmeri e Bolognetta. Nella mattinata di oggi, 12 febbraio, altri due mezzi sono rimasti coinvolti in uno scontro, avvenuto ancora una volta all’altezza di contrada Coda di Volpe.

I soccorsi

E’ successo a distanza di sole ventiquattro ore dall’ultimo grave incidente: ieri, infatti, una Jeep Compass si è scontrata con un furgone, proprio lungo lo stesso tratto. Il mezzo pesante, in seguito all’impatto, si è ribaltato. Il traffico è rimasto bloccato per ore.

Circolazione a rilento anche oggi, su entrambe le direzioni di marcia. Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure ai due conducenti.

Sono rimasti lievemente feriti, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. Lo scorrimento veloce Palermo-Agrigento continua così a fare sempre più paura.

Una lunga scia di incidenti

Basti pensare che i primi di febbraio si sono verificati altri tre incidenti nel giro di poche ore, sempre in occasione delle cattive condizioni meteo. “Quando piove – dice chi percorre quotidianamente la 121 – l’asfalto diventa particolarmente viscido. L’imprudenza di molti automobilisti e le carenze strutturali, fanno il resto, rendendo quel tratto terribilmente rischioso”.

L’incidente mortale

Ed è proprio lì che si è verificato anche un incidente mortale, quello costato la vita a due autisti soccorritori e alla loro paziente. L’automedica su cui viaggiavano si è scontrata con un mezzo pesante e fine gennaio.