Incidente sulla Palermo-Agrigento: coinvolti due mezzi, camion si ribalta

Ci sono feriti. Traffico bloccato

PALERMO – Nuovo incidente sulla strada statale 121 e, ancora una volta, all’altezza di contrada Coda di Volpe. Coinvolti una Jeep Compass e un autocarro che trasportava frutta e verdura: quest’ultimo si è ribaltato in seguito al violento impatto.

Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato due persone rimaste ferite in ospedale. Si tratterebbe del conducente e del passeggero dell’auto. Non si conoscono ancora le loro condizioni. Sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dello scontro. In attesa dell’arrivo dei soccorsi il traffico è rimasto bloccato.

Nello stesso altri 4 incidenti in pochi giorni

L’ennesimo che si verifica sul tratto compreso tra Misilmeri e Bolognetta, dove già nelle scorse settimane se ne sono registrati altri quattro, di cui uno mortale. A fine gennaio, infatti, hanno perso la vita Gaspare Lo Giudice, 48 anni, Giuseppe Badalamenti, 66 anni e Giovanna Oddo, 95 anni. I due autisti soccorritori viaggiavano a bordo di un’automedica e stavano accompagnando la paziente da Villafrati a Palermo, per effettuare la dialisi in ospedale.

L’incidente mortale

A rivelarsi fatale, lo scontro con un camion. Undici sindaci del comprensorio hanno inviato una lettera alla Regione e all’Anas per ribadire ancora una volta la pericolosità del tratto dello scorrimento veloce, sottolineando la necessità di interventi strutturali concreti e puntando il dito contro la chiusura del viadotto, ormai off limits da undici anni.

I sindaci: “Tregedie annunciate”

“Il viadotto ricadente nel territorio del Comune di Bolognetta è stato chiuso al transito nell’aprile del 2015. Provvedimento necessario per i gravi cedimenti del sottosuolo che hanno interessato alcuni piloni della struttura. Da allora, a distanza di undici anni, il viadotto non è mai stato riaperto. E nessuna soluzione definitiva è stata realizzata – hanno scritto -. È inaccettabile che si continui ad assistere in silenzio a tragedie annunciate, mentre le istituzioni competenti restano immobili. Il tratto della strada statale 121 noto come “Coda di Volpe”, in particolare la pericolosissima curva a gomito, rappresenta da anni una minaccia concreta per la sicurezza degli automobilisti. In condizioni meteorologiche avverse la situazione diventa drammatica. Si verifica un preoccupante e costante aumento del numero di incidenti. Problema più volte segnalato e mai affrontato con interventi risolutivi. Ormai non si può più parlare di fatalità”.