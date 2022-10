C’è un caso di West Nile registrato a Catania

La malattia provocata dal morso di una zanzara infetta.

CATANIA – Una serie di controlli sono stati avviati dall’Azienda sanitaria provinciale di Catania in alcuni allevamenti della provincia in relazione a un sospetto caso di West Nile, la malattia provocata dal morso di una zanzara infetta dal virus West Nile. Il protocollo è diventato operativo in seguito a un sospetto caso di febbre riscontrato in una paziente in cura all’ospedale San Marco.

Si tratterebbe di una donna di 72 anni.