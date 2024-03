Un Catania in caduta libera sprofonda sotto i colpi dell’Avellino: 5-2

I rossoazzurri restano nei bassifondi della classifica

CATANIA – Il Catania crolla definitivamente ad Avellino. Pesantissimo 5-2 finale in terra irpina che certifica la totale disfatta di una squadra in balìa degli avversari che chiudono addirittura la prima frazione di gioco in vantaggio di tre gol. Un harakiri senza mezzi termini per Lucarelli ed i suoi, incapaci anche stavolta di rimontare… nonostante l’accenno di reazione rossazzurra negli istanti iniziali del secondo tempo. La posizione in classifica del Catania si complica ulteriormente e lo sconcerto dei tifosi aumenta.

L’allenatore livornese vara l’ennesima formazione discutibile, regalando maglie da titolare al portiere Furlan, a Ndoj in mezzo al campo ed a Peralta sulla trequarti. Nel corso del match, poi, si infortuneranno Bouah e Welbeck ma, a prescindere da chi sia andato in campo prima o dopo, alla fine si conta l’ennesima sconfitta mortificante (la 16^) di una stagione impossibile da pronosticare in senso così negativo. Dopo qualche buona avvisaglia con Costantino propositivo, l’Avellino sblocca il risultato alla mezzora con l’ex Rocca che sbatte il pallone in rete da centro area. Passano appena due minuti e Gori trasforma in oro un altro assist del solito Sgarbi. Nel finale di primo tempo, De Cristoforo vola via in contropiede e, al secondo tentativo dopo la respinta del palo, sigla la terza rete avellinese.

Ad inizio ripresa il Catania ritrova, finalmente, un pizzico d’orgoglio e nel giro di tre minuti rimette in bilico il risultato, prima con Marsura e poi col caparbio Castellini, l’ultimo ad arrendersi. Ma proprio nel momento in cui la squadra rossazzurra avrebbe dovuto gettare il cuore oltre l’ostacolo e tentare il tutto per tutto… l’Avellino si riorganizza in contropiede e chiude i conti con i subentrati Russo e Liotti. Per il Catania di Lucarelli matura così l’ennesima figuraccia della stagione che mette definitivamente a nudo i limiti evidenti degli interpreti in casacca rossazzurra.

Una rovinosa caduta in fondo ad un tunnel in cui si stenta a vedere la luce!

Tabellino

Stadio “Partenio – Lombardi” – di Avellino/mercoledì 6 marzo 2024 – ore 18,30

11^ giornata di ritorno/Serie C girone C – 2023-2024

AVELLINO – CATANIA 5 – 2

AVELLINO (4-3-3) – Ghidotti, Ricciardi, Rigione, Cionek, Frascatore, De Cristofaro (dal 43°s.t. Dall’Oglio), Armellino (k), Rocca (dal 10°s.t. Palmiero), Sgarbi (dal 25°s.t. Marconi), Gori (dal 25°s.t. Russo), D’Ausilio (dal 10°s.t. Liotti).

A disposizione: Pane, Pizzella, Llano, Tito, Mulè, Pezzella, Tozaj.

Allenatore: Michele Pazienza.

CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Furlan, Castellini, Curado, Kontek, Celli, Zammarini, Ndoj (dal 1°s.t. Bouah e dal 10°s.t. Cicerelli), Sturaro (k) (dal 25°s.t. Welbeck e dal 41°s.t. Chiarella), Peralta (dal 25°s.t. Cianci), Costantino, Marsura.

A disposizione: Albertoni, Torrisi, Monaco, Haveri, Tello.

Allenatore: Cristiano Lucarelli.

Arbitro: Dario Di Francesco di Ostia Lido.

Assistenti: Marco Matteo Barberis (Collegno) e Marco Colaianni (Bari).

Quarto ufficiale: Mario Picardi (Viareggio).

Reti: 30°p.t. Rocca (AV); 32°p.t. Gori (AV); 44°p.t. De Cristofaro (AV); 4°s.t. Marsura (CT); 7°s.t. Castellini (CT); 31° Russo (AV); 38°s.t. Liotti (AV).

Squalificati: Cancellotti (AV).

Indisponibili: Di Carmine, Chiricò, Rapisarda, Bethers, Quaini, Silvestri (CT); Patierno, Varela (AV).

Ammoniti: Frascatore (AV); Lucarelli (all. CT); Peralta (CT); Gori (AV dalla panchina)

Cronaca

Primo tempo (3-0)

5° Costantino ci prova da posizione defilata: para Ghidotti;

15° Peralta… in girata: angolo;

18° Ndoj calcia alle stelle una punizione dai 25 metri;

21° sul cross dalla bandierina, colpo di testa di Gori che Curado allunga in corner;

30° Avellino in vantaggio: ripartenza sulla destra di Sgarbi e conclusione da centro area dell’ex rossazzurro Rocca; il pallone, forse sfiorato da Curado, finisce alle spalle di Furlan: 1-0 !

32° raddoppio dell’Avellino: ancora Sgarbi fila via sulla destra e mette in mezzo per l’accorrente Gori che devia in rete da due passi. Forse, anche in questa occasione, c’è l’ininfluente deviazione di Curado: 2-0 !

41° Celli calcia alta una punizione da ottima posizione dal limite;

44° terzo gol dell’Avellino: De Cristofaro supera Furlan in uscita ma il pallone sbatte contro il palo. Lo stesso attaccante irpino è più lesto di tutti e ribadisce in rete a porta vuota: 3-0 !

45° il primo tempo si chiude con un mortificante ed eloquente triplo vantaggio avellinese!

Secondo tempo (5-2)

1° nel Catania, Bouah subentra a Ndoj;

2° Castellini ci prova dalla distanza: alto;

4° il Catania accorcia le distanze: sul cross di Zammarini… Costantino corregge di testa per Marsura che controlla a centro area e batte Ghidotti: 3-1 !

7° secondo gol del Catania: sul cross di Zammarini… Castellini vince il contrasto con due difensori e batte ancora Ghidotti. 3-2 !

10° nell’Avellino, Palmiero e Liotti subentrano a Rocca e D’Ausilio;

10° nel Catania, l’infortunato Boauh è costretto a lasciale il posto a Cicerelli;

13° gran tiro dal limite di Castellini che finisce fuori di pochissimo;

20° sul cross dalla bandierina… colpo di testa di Cionek: para Furlan;

22° Cicerelli ci prova dalla distanza: altissimo;

25° nell’Avellino, Russo e Marconi prendono il posto di Gori e Sgarbi;

25° nel Catania, Cianci e Welbeck sostituiscono Peralta e Sturaro;

31° quarto gol dell’Avellino: sul cross di Palmiero… Russo, in perfetta solitudine, gira di testa in rete: 4-2 !

34° gran tiro di Cianci che si perde fuori;

35° sul colpo di testa di Liotti… Furlan evita la cinquina avellinese con un gran colpo di reni;

38° cinquina dell’Avellino: col Catania sbilanciato in avanti ed un fallo su Welbeck … ripartenza di Frascatore che serve a Liotti il pallone del 5-2 !

41° nel Catania, Chiarella prende il posto dell’infortunato Welbeck;

43° nell’Avellino, De Cristofaro lascia il posto a dall’Oglio;

45° concessi 5 minuti di recupero;

50° disfatta Catania. L’ennesima!