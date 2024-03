Un falso avvocato truffa due anziane: indagano i carabinieri

Si fa dare contanti e monili d'oro

RAGUSA – I carabinieri del comando provinciale di Ragusa stanno indagando su un truffatore che ieri avrebbe raggirato una 85enne a Santa Croce Camerina e una 75enne a Scicli. Si sarebbe fatto consegnare contanti e monili in oro.

L’uomo, in corso d’identificazione, avrebbe utilizzato in entrambe le truffe lo stesso modus operandi. Si sarebbe finto un avvocato contattando telefonicamente la vittima e riferendo di un incidente stradale provocato dal figlio dell’anziana. Per l’incidente, lei avrebbe dovuto pagare a ristoro della copertura assicurativa.

In questo modo avrebbe ottenuto la fiducia della vittima e la contezza di disponibilità di contanti o valori a saldo delle presunte spese. Poi a quel punto l’uomo poi si presentava nell’abitazione della vittima per riscuotere quanto promesso.

Le notizie della provincia di Ragusa.