Un Palermo sfortunato perde di misura contro la capolista Brescia

PALERMO – Sconfitta di misura per il Palermo che, nel recupero dell’ultima giornata del girone d’andata, perde contro la capolista Brescia e vede la salvezza, in attesa del risultato del Ravenna, lontana 9 punti. Il Brescia è saldamente al comando con 46 punti a 7 lunghezze dal Como che deve ancora giocare contro la Roma, ultima in classifica con 10 punti.

Allo stadio Pasqualino di Carini, sotto il sole cocente delle 13, le ragazze allenate da coach Licciardi tengono testa alle bresciane e arrivano al 14esimo minuto vicino al goal del vantaggio, ma a negare la gioia è la traversa e il pallone che per pochi centimetri non varca la linea di porta.

Il Brescia alza i ritmi di gioco e al 34esimo arriva il goal di Luana Merli che su colpo di testa colpisce la traversa ma, questa volta, il pallone entra nella porta difesa da Rosalia Pipitone. Il Palermo reagisce e cinque minuti dopo va in rete con Marta Collovà, ma il suo goal viene però annullato per fuorigioco.

Nella ripresa coach Licciardi effettua qualche sostituzione per dare maggiore freschezza in avanti, ma è il Brescia a tenere il pallino del gioco, rendendosi pericoloso soprattutto sulla fascia con la Hjolman.

Sono cinque le giornate al termine del campionato cadetto e le rosanero saranno impegnate nuovamente in casa il 24 aprile contro San Marino Academy Femminile alla ricerca di punti fondamentali per la salvezza.