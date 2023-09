‘Un ponte per l’Europa’, concerto del Conservatorio Toscanini di Ribera

Appuntamento il 2 settembre al parco archeologico di Segesta

RIBERA (AGRIGENTO) – Il Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera (Agrigento) organizza l’evento ‘Un Ponte per l’Europa, aspettando i 30 Anni di Festa della Musica Italiana 2024’. L’iniziativa ha il patrocinio di Erasmus +, ministero dell’Università e della ricerca, assessorato regionale Beni culturali e identità siciliana, Parco archeologico di Segesta e Alloro Fest.

Appuntamento il 2 settembre, alle 20, al Teatro Antico Parco archeologico di Segesta (Trapani). Un evento simbolico e che guarda al futuro dei giovani musicisti protagonisti assieme ai maestri dell’esibizione. Saranno presenti diversi artisti in erba provenienti da più parti dell’Europa come la Lituania e la Slovacchia, in accordo con Erasmus +.

La referente artistica del progetto europeo, Mariangela Longo, vicedirettrice, afferma:

“Il concerto che si terrà a Segesta è frutto di sinergie avviate negli anni con i Conservatori partners Femurs (Federazione musicale regionale siciliana) e con i partners Erasmus, ed è parte di un progetto piu ampio, presentato in conferenza stampa già a giugno 2023 presso la sede del ministero Italiano della Cultura, che si prefigge l’obiettivo di costituire una orchestra formata da studenti di conservatori italiani ed europei per prepararsi ai festeggiamenti del 30esimo anniversario di Festa della Musica Italiana nel 2024 con il patrocinio della Rappresentanza italiana della Commissione europea e di Agrigento Capitale della cultura 2025, per la cui candidatura anche il Conservatorio Toscanini aveva apportato il proprio contributo presentando l’ambizioso progetto europeo che avrà inizio a Segesta il 2 settembre”.



Nello scenario mozzafiato del Teatro Greco sarà protagonista dunque l’Orchestra sinfonica del Conservatorio implementata e arricchita dal talento di giovani studenti provenienti da ‘Lithuanian Academy of Music and Theatre’ di Vilnius (Lituania), l”Academy of Performing Arts’ di Bratislava (Slovacchia) e il Conservatorio di Musica ‘Arcangelo Corelli’ di Messina, che si cimenteranno nella Prima Esecuzione assoluta di “Bizantina” opera di Mario di Modestini su testi di Piero Longo, e nella splendida Sinfonia dal Nuovo Mondo di Dvorak sotto la sapiente direzione di Alberto Maniaci e con la partecipazione del soprano, nostra studentessa, Martina Mazzola, l’attore Maurizio Maiorana e la ballerina Alessandra Lamia della Classic Ballet School.