“Un progetto per ridurre i tempi di attraversamento dello Stretto”

Parla il ministro Giovannini

MESSINA – Si torna a parlare di attraversamento dello stretto di Messina. “Avevo annunciato mesi fa l’avvio di un progetto molto concreto sui tempi di attraversamento nello Stretto creando un team di lavoro tra ministero e amministratori locali per capire come migliorare la navigazione dello Stretto”, ha detto il ministro per le Infrastrutture e la mobilità sostenibile Enrico Giovanni inaugurando la nave Igina al porto di Messina.

“Analizzeremo tutti i vari aspetti nel rispetto – ha detto Giovannini – del vincolo di bilancio e delle regole europee per rendere fattibile il progetto”.