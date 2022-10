Un rinforzo al centro per il Volley Terrasini, ecco Francesca Evola

Classe 2005, 1.86 di altezza e primo anno in Serie B1

TERRASINI (PA) – La classe 2005 Francesca Evola è una nuova giocatrice del Volley Terrasini. 1.86 di altezza, Francesca affronterà per il primo anno la Serie B1 ma ha già esordito ed impressionato la scorsa stagione nel campionato nazionale di Serie B2 con la maglia del Volley Palermo, con cui ha anche disputato tutti i campionati giovanili vincendo innumerevoli campionati di categoria territoriali e che ringraziamo per la disponibilità mostrata nei confronti della nostra società. Nonostante la giovanissima età, Francesca è determinata a stupire anche nella terza serie nazionale e noi siamo sicuri che dimostrerà il suo valore già all’esordio stagionale programmato per Domenica 23 contro la P2P Baronissi.