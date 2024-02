Un uomo tenta di violentare una studentessa: salvata da una ragazza

Fermato un extracomunitario, si trova in carcere

RAGUSA – I carabinieri hanno fermato un extracomunitario con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una studentessa. Ecco cosa è emerso dall’inchiesta coordinata dalla Procura ragusana.

La violenza e le indagini

“La vittima, una giovane ragazza straniera – ricostruiscono i militari dell’Arma – dopo aver terminato la propria giornata di studi, rincasando era stata aggredita alle spalle da uno sconosciuto che l’aveva dapprima scaraventata a terra e aveva poi tentato di immobilizzarla dopo essersi denudato”.

Provvidenziale l’intervento di una passante che, camminando a breve distanza, ha assistito alla scena e si è subito precipitata in suo soccorso, mettendo in fuga l’aggressore. La ragazza, in comprensibile stato di choc, è andata a denunciare l’accaduto ai carabinieri. Attivate immediatamente le indagini e le ricerche dell’uomo, sulla base delle indicazioni fornite dalla vittima e grazie alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza pubblica installati in città, i carabinieri hanno identificato il responsabile.

La convalida del fermo

L’extracomunitario è stato recluso nel carcere con l’accusa di violenza sessuale aggravata.