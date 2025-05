Una marina di libri, l’edizione 2025 Cantieri culturali alla Zisa

Attesi grandi ospiti come Elio Germano, Roberto Andò e Teresa Mannino

PALERMO – Sarà Andrea Camilleri, nel centenario della nascita, il nume tutelare di Una marina di libri, il festival dell’editoria indipendente che si terrà da giovedì 5 a domenica 8 giugno, ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo. Scrittore simbolo di casa Sellerio, che anche quest’anno è in prima fila tra gli organizzatori (con Centro Commerciale Naturale Piazza Marina e Dintorni, Navarra editore e libreria Dudi).

Tanto spazio sarà dato alle più belle realtà editoriali d’Italia e della Sicilia, ma non mancheranno anche ospiti di grido, pure internazionali. Su tutti spicca la presenza di Roy Chen, scrittore israeliano fra i maggiori della scena contemporanea, che dopo l’esordio con “Anime” è tornato da poco in libreria, sempre per la casa editrice Giuntina, con un secondo romanzo “Il grande frastuono”. E poi ci saranno anche Daniele Mencarelli, Antonio Franchini, Teresa Ciabatti, Silvana La Spina, Cristina Cassar Scalia, Roberto Alajmo e Chiara Valerio, ovvero alcuni dei protagonisti dell’attuale narrativa italiana. Chiara Valerio, ormai al secondo romanzo pubblicato per i tipi di Sellerio, presenterà in anteprima nazionale il suo nuovo libro “La fila alle poste”.

Sul palco di una Marina di Libri, sono attesi anche attori, registi, giornalisti e musicisti, come Elio Germano, Peppe Servillo, Daniele Mencarelli, Roberto Andò, Mario Calabresi, Nello Scavo, Daniele Ciprì e Teresa Mannino. Quest’ultima giovedì 5 giugno alle ore 19, al cinema De Seta sarà protagonista di un reading dedicato a Camilleri.

Verrà inoltre proiettata una pillola del film-documentario dedicato all’autore empedoclino, “Il maestro senza regole”, regia di Claudio Canepari e Paolo Santolini. Attraverso una mostra dedicata alle copertine nazionali e internazionali delle opere dello scrittore sarà possibile seguire il viaggio di Camilleri nel mondo, grazie anche alle letture, affidate a Salvo Piparo e a un parterre di ospiti, dedicate a brani tratti dai romanzi e recitati nelle varie lingue straniere. Il tema di quest’anno è “Il giro di boa”, un omaggio al papà del commissario Montalbano.

“L’approdo ai Cantieri Culturali alla Zisa – spiega Gaetano Savatteri, direttore artistico del festival per il quinto anno consecutivo – rappresenta il giro di boa di questa manifestazione, che è una fiera di editori e un momento di incontro fondamentale per la vita culturale della città. Un appuntamento che cresce. La fabbrica delle storie, la fabbrica delle idee”.

Il programma prevede la partecipazione di 80 editori indipendenti provenienti da tutta Italia e oltre 400 eventi tra presentazioni, reading, concerti, performance, laboratori, spettacoli e incontri. Più di 20 le postazioni distribuite nell’area dei Cantieri.