Una palermitana sul tetto del mondo del Kickboxing

La classe 2006 Silvia Gristina vince a Jesolo

1' DI LETTURA

La palermitana Silvia Gristina della società Aikya si è laureata Campionessa del mondo ai mondiali giovanili di Kickboxing nella categoria Point Fight junior -70kg, svoltisi a Jesolo la scorsa settimana. Grazie all’attenta e amorevole guida dell’allenatrice Luisa Gullotti e sotto l’occhio esperto e orgoglioso dei maestri Giampaolo Calaiò e Roberto Guiducci, Silvia Gristina, (classe 2006) è riuscita a trionfare nella manifestazione iridata.

Il talento e la feroce determinazione dell’atleta palermitana non hanno lasciato scampo all’avversaria Croata che è stata sconfitta in finale 15 a 5. “Il Kickboxing pur essendo uno sport individuale sviluppa un grandissimo spirito di squadra” ci tiene a sottolineare Silvia, “e per questo oltre a ringraziare Giampaolo, Luisa e Roberto, vorrei condividere il mio successo con tutti i miei compagni di squadra che mi hanno supportato negli allenamenti e hanno e condiviso con me fatica e sacrifici”.

La vittoria di Silvia è soltanto l’ultimo in ordine di tempo dei grandi successi della palestra di via Siracusa 12. Giampaolo Calaiò, con l’indispensabile aiuto della moglie Anita e della sorella Claudia, ha già portato al successo nei campionati nazionali, europei e mondiali molti atleti e, come dimostra la vittoria di Silvia Gristina, i trionfi non sono ancora finiti.