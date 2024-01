Una transenna come ariete allo stadio: 12 Daspo in Trapani-Acireale

Cosa è successo il 5 novembre 2023

TRAPANI – Dodici Daspo emessi dal questore di Trapani per degli episodi risalenti sia al pre sia al post partita di Trapani – Acireale, il match di Serie D che si è giocato il 5 novembre 2023. In particolare, dieci persone coinvolte fanno parte del tifo granata, mentre le altre due sono dell’Acireale.

Cosa è successo nel pre-partita

Prima dell’inizio della gara, all’esterno del settore Curva Nord dello stadio trapanese, si sono registrati dei disordini durante l’ingresso degli spettatori. Un gruppo di persone senza biglietto, nel tentativo di accedere indebitamente all’interno dell’impianto sportivo, hanno esercitato una violenta pressione ai varchi: in particolare, hanno sollevato ed imbracciato una transenna posta davanti al varco di accesso e la utilizzavano ripetutamente come “ariete”, spingendola con forza verso gli stewards.

Nel post-partita

Ci sono stati disordini anche nel post-partita. Al termine del match, nell’intersezione stradale di via Manzoni e via Convento San Francesco di Paola di Erice – Casa Santa (TP), alcuni sostenitori trapanesi, muniti di bastoni e col volto coperto, hanno lanciato pietre verso i supporter acesi (alcuni dei quali hanno reagito e partecipato al ‘parapiglia’). L’intervento della polizia ha evitato lo scontro fisico fra le due tifoserie.

I Daspo

I Daspo impediranno a dodici persone di accedere alle manifestazioni sportive di qualsiasi serie e categoria, sia in Italia che all’estero. Per tre tifosi, già colpiti da due precedenti divieti della stessa natura, il provvedimento avrà durata di otto anni e per gli altri nove tifosi, tra cui un minorenne, di cinque anni.