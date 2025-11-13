Una voce femminile della Dc in difesa di La Rocca Ruvolo

Giusy Trinceri, consigliera comunale di Partanna: "Piena solidarietà"

PARTANNA (TRAPANI) – “Ritengo che nella vita pubblica, e ancor più in quella politica, il rispetto, la dignità e l’uguaglianza di genere debbano essere valori non negoziabili. Da donna e politica, esprimo la piena solidarietà, all’onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, persona di grande valore, stima e competenza”. Giusy Trinceri, consigliera comunale della Democrazia cristiana a Partanna, in provincia di Trapani, è al momento l’unica voce femminile dello scudocrociato che si è levata in difesa della deputata regionale di Forza Italia oggetto di insulto in una intercettazione da parte dell’ex segretario nazionale Dc Totò Cuffaro, indagato dalla procura di Palermo.

“È inaccettabile che, una donna impegnata nella vita istituzionale, debba essere oggetto di parole sessiste anziché di un confronto basato su idee, valori e risultati – aggiunge -. Gli attacchi verbali che puntano a sminuire il ruolo e la dignità delle donne vanno condannati con fermezza e senza ambiguità. La politica deve essere luogo di rispetto, confronto e crescita civile”.

Parole rimaste finora isolate nella Dc. “Difendere il diritto delle donne alla piena partecipazione, al rispetto e alla parità, significa difendere la credibilità delle istituzioni e il principio stesso di democrazia – aggiunge -. Per questo mi sono sempre battuta e continuerò a farlo. Prendere le distanze da tali atteggiamenti non è soltanto un dovere morale, ma un atto di rispetto verso tutte le donne, ancor di più quelle impegnate nella società, nelle istituzioni e nella politica, che ogni giorno dimostrano competenza, autorevolezza e spirito di servizio”.

E infine: “Riaffermo pertanto il mio impegno a favore di una cultura del rispetto, della parità di genere e della dignità della persona, valori irrinunciabili per la crescita civile e democratica del nostro Paese”.

