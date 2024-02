Unicredit, firmato l’accordo: più soldi per 3 mila lavoratori in Sicilia

Mingoia (Uilca): "Vap più alto del settore"

MILANO – E’ stato firmato a Milano l’accordo per i lavoratori del gruppo Unicredit che in Sicilia sono circa 3 mila, con una elargizione che varrà il 40% in più rispetto all’anno precedente.

“Ottimo risultato – dice il siciliano Rosario Mingoia, segretario responsabile Uilca Unicredit – che riconosce concretamente il lavoro delle colleghe e dei colleghi che hanno contribuito e continuano a contribuire agli importanti e straordinari risultati di questa azienda. Si tratta di uno dei Vap più alti della storia dell’istituto e al momento il più alto del settore”.

L’accordo raggiunto, che arriva dopo gli aumenti contrattuali del Ccnl credito, prevede un importo complessivo di 2.200 euro (di cui 2.111,30 euro in conto Welfare più 88,70 euro come contributo per la polizza odontoiatrica) o, in alternativa, 1.600 euro (di cui 1.000 euro cash in busta paga, con aliquota fiscale agevolata al 5%, più 511,30 euro in conto Welfare più 88,70 euro quale contributo per la polizza odontoiatrica).

Gli importi destinati a conto Welfare saranno riconosciuti entro il 10 aprile 2024.

Per quanti sceglieranno l’opzione con la componente cash in busta paga, i previsti 1.000 euro lordi verranno accreditati nel cedolino di giugno, mantenendo inalterata la data di erogazione dei restanti 511,30 euro come welfare (aprile).