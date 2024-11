UniCredit versa 82 milioni di imposte alla Regione siciliana

Schifani: "Esempio virtuoso di applicazione dello Statuto"

PALERMO – Per il settimo anno consecutivo UniCredit ha versato nelle casse della Regione una parte delle imposte dovute all’erario: si tratta, per il 2024 di 82,7 milioni di euro, circa il 10 per cento in più rispetto a un anno fa.

È quella parte di tributi maturati in Sicilia e che spettano quindi all’Isola, come previsto dall’articolo 37 dello Statuto speciale. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto stamattina a Palazzo d’Orléans il responsabile di UniCredit Sicilia, Salvatore Malandrino, che ha ufficializzato l’avvenuto trasferimento della somma.

“Ringrazio UniCredit e Malandrino – dice il presidente Schifani – per l’attenzione che anno dopo anno continuano a rivolgere al nostro territorio. In questi sette anni l’istituto bancario ha versato nelle casse regionali quasi 500 milioni di euro. È un esempio virtuoso che auspichiamo possa essere seguito e replicato anche da altre banche e, più in generale, da quelle aziende operanti in Sicilia, anche se con sede legale fuori dall’Isola, così come previsto dal nostro Statuto. Come governo regionale continueremo a fare la nostra parte, attraverso le interlocuzioni con il ministero dell’Economia, affinché queste disposizioni fiscali e tributarie trovino sempre di più una completa applicazione nell’interesse di tutti i siciliani”.