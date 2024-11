Unieuro assume addetti vendita in Sicilia: requisiti e come candidarsi

Opportunità per chi desidera intraprendere una carriera nel settore retail

Unieuro, fondata negli anni ’30, è leader in Italia nella distribuzione di prodotti di elettronica di consumo ed elettrodomestici. Con sede a Forlì, l’azienda vanta una rete capillare di oltre 500 punti vendita su tutto il territorio nazionale. L’azienda possiede anche numerosi punti vendita in Sicilia, offrendo un’ampia gamma di prodotti. Da smartphone, computer e TV a elettrodomestici di varie dimensioni e articoli per la casa e il tempo libero.

Unieuro assume in Sicilia: ecco dove

Unieuro, una delle principali catene italiane nel settore dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici, ha avviato le selezioni per addetti alla vendita nei punti vendita di Gela (CL) e Tremestieri (ME).

Requisiti

Le posizioni aperte riguardano il ruolo di addetto alla vendita, con contratto a tempo determinato e disponibilità richiesta per lavorare nei fine settimana e nei giorni festivi. I candidati ideali dovrebbero possedere una passione per il settore dell’elettronica di consumo ed elettrodomestici. Si cerca anche un forte orientamento alla relazione con il cliente e precedente esperienza in ambito retail.

Come candidarsi

Per candidarsi, è necessario compilare il modulo e allegare il proprio CV attraverso la sezione “Lavora con noi” sul sito ufficiale di Unieuro.

Questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità per chi desidera intraprendere una carriera nel settore retail, contribuendo al successo di un’azienda leader nel mercato italiano.

