Eletti anche i consiglieri provinciali e i delegati al consiglio regionale

CATANIA – Rita Puglisi è stata rieletta alla guida dell’UICI – Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti – sezione di Catania: un nuovo mandato, di 5 anni, voluto dai soci che hanno confermato la fiducia nel lavoro svolto fino ad adesso dalla presidente. Si tratta del terzo mandato per Rita Puglisi.

L’Assemblea dei soci ha visto anche l’elezione del Consiglio provinciale, dei Delegati al Consiglio regionale, dei Delegati al Congresso nazionale. Più di 400 i soci presenti che hanno espresso il loro voto: i risultati hanno confermato un forte consenso per la Presidente uscente, ugualmente hanno ricevuto nuovamente il consenso elettorale alcuni Consiglieri uscenti e Delegati ma si sono registrate anche alcune novità.

“Sono particolarmente felice di essere stata riconfermata alla guida della sezione etnea dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti: in questi anni abbiamo avviato tutta una serie di progetti che hanno permesso ai nostri assistiti di poter usufruire di servizi sia all’interno della nostra struttura che fuori. Importanti, a tal proposito, le sinergie che abbiamo creato con il territorio a favore dell’intera collettività, non solo quella appartenente all’Unione”, ha affermato Rita Puglisi.

“L’organo politico sarà a servizio di soci e socie”

La Presidente ha ringraziato le socie e i soci intervenuti ai momenti assembleari e ha espresso un sentito ringraziamento al personale e al Servizio Civile universale.

“Il buon esito di ogni attività e di ogni progetto è possibile solo se si fa un gioco di squadra come la Sezione UICI di Catania ha dimostrato in tante occasioni. L’organo politico è stato e sarà al servizio di socie e soci, soprattutto dei più fragili e questo è un preciso impegno che ha già svolto negli anni precedenti e si appresta a continuare su questa strada” ha detto Rita Puglisi.

E ancora: “Mi sento molto onorata e grata per il risultato ottenuto. L’impegno personale si è connotato di una ulteriore responsabilità, condurre per i prossimi cinque anni, come si può immaginare, la Sezione UICI di Catania insieme con il nostro Consiglio, cercando di dare risposte e soluzioni alle molteplici istanze che arrivano dai nostri associati”.

La nuova squadra

“Ogni giorno si devono affrontare molte sfide e molte questioni complesse in quanto la promozione della persona disabile si declina a 360° – come vuole la mission dell’UICI- della vita dalla nascita alla terza età. E poi ci sono grossi progetti – conclude – che sono stati avviati e di cui ci si occuperà e poi altro che non conosciamo al momento ma che affronteremo man mano che si presenterà”.

Questa la nuova squadra alla guida dell’UICI di Catania: Rita Puglisi Presidente; Rosario Cavallaro Vice Presidente; Giovanni Pizzino Consigliere Delegato; e inoltre: Giovanna Cangemi, Giovanni Ganci, Ferdinando Guglielmino, Carmen Romeo, Giusy Sapienza, Giovanni Urso.