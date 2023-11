Unipa, Metsola all’inaugurazione dell’anno accademico

La presidente del Parlamento europeo girerà il Sud Italia

PALERMO – La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, sarà da domenica prossima in Italia per una missione di alcuni giorni che la porterà in diverse città del Mezzogiorno. Una tappa anche a Palermo, nella giornata di martedì 5 dicembre.

Metsola renderà omaggio alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e parteciperà a diversi eventi pubblici, tra cui l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università palermitana. Il tour dedicato al Sud Italia e finalizzato anche a stimolare la partecipazione dei cittadini alle elezioni europee del prossimo giugno si concluderà mercoledì a Roma, dove Metsola incontrerà la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Il programma del ‘tour’

La missione di Metsola, che sarà accompagnata dalla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, prenderà il via domenica con una visita alla Reggia di Caserta. Lunedì 4 sarà a Lecce, poi arriverà a Catanzaro per un incontro con gli eurodeputati della circoscrizione Sud Italia. Il mattino di martedì, sempre a Catanzaro, vedrà il ministro degli Esteri Antoni Tajani e il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, poi andrà a Palermo.