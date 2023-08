Unipa, nuovo corso in sistemi agricoli mediterranei a Trapani

Il nuovo corso di laurea sarà attivato per l'anno accademico 2023/2024

PALERMO – Sistemi agricoli mediterranei (Sam) è il nuovo corso di laurea che il dipartimento di scienze Agrarie, alimentari e forestali dell’Università di Palermo ha attivato per l’anno accademico 2023/2024 e che inizierà tra qualche settimana nel polo territoriale di Trapani.

Il corso (classe di laurea L-25) ha l’obiettivo di affrontare gli ambiti della produzione primaria (produzioni vegetali e produzioni animali) in un’ottica di filiera all’interno del territorio siciliano e delle aree che ricadono all’interno del bacino del Mediterraneo che si caratterizzano per una forte fragilità ambientale.

Il dipartimento Saaf di Unipa, in linea con i princìpi di sostenibilità riportati nel documento Agenda 2030 approvato dalle Nazioni Unite, “offre la grande opportunità agli studenti di entrare nel mercato del lavoro come figure professionali in grado di sviluppare e applicare strategie di adattamento: uso di acque non convenzionali, uso di tecniche agronomiche per il mantenimento e miglioramento della fertilità del suolo” si legge in una nota.

Una scelta che, tenendo in considerazione il climate change, è finalizzata a garantire – anche attraverso i nuovi laureati a Trapani – la presenza di colture agrarie fortemente caratterizzanti l’ambiente caldo-arido del bacino del mediterraneo, oggi fortemente esposto ai cambiamenti climatici, e per introdurne altre – in un’ottica di filiera – come per esempio le specie vegetali tropicali e subtropicali che, in relazione anche alle mutate condizioni delle abitudini alimentari della popolazione italiana, sono sempre più richieste dal mercato regionale, nazionale ed europeo. Il corso di laurea in Sam che aderisce alla Convenzione 110 e lode, consente a tutti i lavoratori della pubblica amministrazione di potere seguire le lezioni anche in modalità telematica.