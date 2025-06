Nel primo turno, lunedì scorso, nessuno aveva raggiunto il quorum

CATANIA – Domani, dalle 9 alle 19, si terrà il secondo turno di votazioni per l’elezione del rettore dell’università di Catania per il sessennio 2025- 2031. Nel primo turno, che si è svolto lunedì scorso, nessuno dei quattro candidati aveva infatti raggiunto il quorum di 860 preferenze necessario per l’elezione.

In questa seconda consultazione saranno nuovamente chiamati ai seggi 1.355 docenti, 1.146 dipendenti del personale tecnico-amministrativo (il cui voto ponderato verrà considerato equivalente a 271 voti pieni) e 93 studenti eletti in Senato accademico, Consiglio di amministrazione e nelle Commissioni paritetiche dipartimentali.

I quattro seggi costituiti

Dopo la rinuncia trasmessa martedì sera al decano dai candidati Baglio e Nicotra, in lizza per l’elezione restano al momento il professori Enrico Foti e Pierfrancesco Veroux, che nella prima tornata avevano ottenuto, rispettivamente, 598 e 508 preferenze.

Il quorum per l’elezione rimane di 860 preferenze anche per il secondo e per l’eventuale terzo turno, eventualmente previsto il 30 giugno. Per agevolare le operazioni di voto, sono stati costituiti quattro seggi elettorali: due al Palazzo Centrale (Aula Magna e Aula 3, primo piano) e due al Dipartimento di Matematica e Informatica (Aula 3 e Aula 24).

Lo streaming

Dopo la chiusura delle operazioni di voto, la commissione elettorale procederà allo scrutinio che si svolgerà in seduta pubblica nell’aula magna del Palazzo Centrale. Sarà possibile seguire lo scrutinio in diretta streaming a partire dalle 20 circa sul canale YouTube dell’università.