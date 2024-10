Concorsi per otto posti di lavoro all’Università di Catania

Cinque gli avvisi pubblicati dall'Ateneo

CATANIA – Disponibili presso l’Università di Catania otto posti di lavoro per diversi profili. La durata dei singoli contratti sarà di 12 mesi. Cinque i bandi pubblicati sul sito dell’ateneo catanese per ciascuna delle mansioni richieste.

Data e requisiti per le domande

La dead-line per la presentazione delle domande è stata fissata per le 12 del 21 ottobre 2024. I requisiti minimi richiesti per i posti di lavoro presso l’Università di Catania sono il conseguimento di una laurea o di un diploma, a seconda del bando di interesse.

L’Università di Catania

Otto posti di lavoro disponibili: ambiti e requisiti

Le figure professionali messe in palio dall’Università di Catania riguardano vari ambiti. Questi i requisiti richiesti e i posti disponibili:

un collaboratore , settore professionale amministrativo, per il dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali con orario di lavoro a tempo parziale, richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

, settore professionale amministrativo, per il con orario di lavoro a tempo parziale, richiesto il di istruzione secondaria di secondo grado; un funzionario , settore professionale tecnico-informatico per il CInAP, Centro per l’Inclusione Attiva e Partecipata , servizi per la disabilità e i DSA con orario di lavoro a tempo pieno, richiesta una laurea magistrale in Informatica, Ingegneria informatica o titoli equiparati;

, settore professionale tecnico-informatico per il Centro per l’Inclusione Attiva e Partecipata con orario di lavoro a tempo pieno, richiesta una in Informatica, Ingegneria informatica o titoli equiparati; tre collaboratori , settore professionale tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali per l’ Area della Progettazione, dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione con orario di lavoro a tempo pieno, richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

, settore professionale tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali per l’ con orario di lavoro a tempo pieno, richiesto il di istruzione secondaria di secondo grado; un collaboratore , settore amministrativo, per l’ Area della Progettazione, dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione con orario di lavoro a tempo pieno, richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

, settore amministrativo, per l’ con orario di lavoro a tempo pieno, richiesto il di istruzione secondaria di secondo grado; due collaboratori, settore professionale tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali, per l’Area dellla Terza Missione con orario di lavoro a tempo pieno, richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

SEGUI LA SEZIONE CONCORSI E LAVORO DI LIVESICILIA