Università di Palermo, ecco i nuovi corsi: si punta sulla sanità

Promossa una settimana di orientamento

PALERMO – L’Università di Palermo ha promosso una settimana di orientamento con la presentazione dell’offerta formativa e dei servizi dell’Ateneo. Agli incontri parteciperanno, fino al 18 febbraio, quasi diecimila studenti degli ultimi anni di 90 scuole superiori.

“Dobbiamo diventare più attrattivi”, ha detto il rettore Massimo Midiri che ha posto l’esigenza di frenare l’emigrazione universitaria puntando su due obiettivi: il miglioramento dei servizi, soprattutto quello abitativo per i fuori sede, e il collegamento sempre più stretto con il mondo del lavoro. Oltre 1220 aziende hanno manifestato il loro interesse per ospitare stage formativi. “La Welcome Week – ha detto Midiri – rappresenta uno straordinario momento di scambio, di conoscenze, in cui i giovani si avvicinano curiosi e carichi di speranze al mondo universitario”.

Il progetto di innovazione appena iniziato si completerà nei prossimi anni con l’istituzione di ulteriori nuovi corsi di laurea “in un’ottica di internazionalizzazione e nel rispetto delle diverse e rinnovate esigenze della popolazione studentesca”. Il piano d’azione include strutture come biblioteche, impianti sportivi, spazi verdi, promozione di iniziative culturali e di socialità. L’Università di Palermo è impegnata, ha sottolineato ancora Midiri, a rivolgere grande attenzione verso i poli territoriali con l’attivazione del corso di laurea in Infermieristica anche nelle sedi di Agrigento e Caltanissetta. L’obiettivo è di diventare realmente l’Università della Sicilia occidentale.

Sulla spinta dell’emergenza pandemica l’Università di Palermo punta su nuove professioni sanitarie. Durante la presentazione dell’offerta didattica il prorettore Fabio Mazzola ha annunciato l’attivazione di un corso di laurea triennale in Neurofisiopatologia e l’inserimento nei poli di Agrigento e Caltanissetta del corso di laurea in Infermieristica attualmente attivo a Palermo e Trapani. Sarà istituito anche un corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche. Saranno così messi a disposizione oltre 150 posti “in un settore – ha detto Mazzola – a domanda fortemente crescente anche a seguito della crisi pandemica”.