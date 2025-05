Ruba climatizzatori dentro l’università di Catania: arrestato

Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di un cittadino

CATANIA – Un 52enne che era entrato in una delle sedi dell’università di Catania, quella di via Androne, rubando dei climatizzatori è stato arrestato per furto aggravato da agenti delle Volanti della Questura.

I poliziotti sono intervenuti dopo la segnalazione di un cittadino. Il ladro è stato bloccato mentre era alla guida di un’auto, dopo avere commesso il furto.

La refurtiva è stata recuperata e restituita all’ateneo. Il gip ha convalidato l’arresto e poi è disposto nei confronti del 52enne l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.