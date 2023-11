Università, Leanza (Pd): “Continuo la battaglia contro il numero chiuso”

Le parole del vicepresidente della commissione sanità

ROMA – “Oggi ho incontrato il Ministro dell’Università e della Ricerca, Annamaria Bernini, per discutere del disegno di legge da me proposto, e approvato all’unanimità dal Parlamento siciliano, che prevede l’eliminazione del numero chiuso in medicina”. Lo comunica il parlamentare regionale Calogero Leanza e vicepresidente della Commissione sanità dell’Assemblea regionale siciliana. Un incontro cordiale e aperto al dialogo – spiega l’onorevole dem – ma che non segna il punto di arrivo. La battaglia si sposta in aula, alla Camera ed al Senato, voto a voto”.

Calogero Leanza, le parole

“Il ministro, infatti, aggiunge il deputato dem, ha condiviso le preoccupazioni sul sistema dei quiz TOLC, insistendo però sull’allargamento dei posti disponibili e non sull’eliminazione della selezione a monte”.

“Non mi fermo a questo: è vero – osserva – che il criterio di selezione è basato su quesiti illogici, male strutturati e spesso e volentieri con falle nell’iter amministrativo preparatorio, ma rimango convinto che la selezione deve avvenire solo ed esclusivamente sulla base del merito universitario. Chi vale va avanti”.

“Proseguo – conclude Calogero Leanza – il mio impegno per la meritocrazia, cercando in Parlamento la più ampia convergenza, così da arrivare all’ approvazione di una norma importante per il futuro di moltissimi giovani italiani e per la sopravvivenza del Sistema sanitario nazionale”.