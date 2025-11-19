Università di Palermo, i nuovi prototipi delle aule smart gestiti dall’App S3 Campus

Appuntamento il 21 novembre presso l'Aula Capitò, dell’edificio 7

PALERMO – Università di Palermo, presso il dipartimento di Ingegneria guidato dal Prof. Livan Fratini, verranno presentati i risultati di un innovativo progetto nell’ambito della programmazione regionale, obiettivo Smart Cities.

Università di Palermo, i prototipi delle aule smart

Appuntamento il 21 novembre presso l’Aula Capitò, dell’edificio 7, di viale delle Scienze per la presentazione dei sistemi intelligenti per la fruizione delle aule.

Il gruppo di ricerca di Intelligenza Artificiale e Sistemi Distribuiti del Dipartimento di Ingegneria ha sviluppato, nell’ambito del progetto S3 Campus, finanziato dalla Regione con i fondi P.O.C., una serie di servizi di building intelligence per rendere “smart” le aule universitarie.

In particolare le aule oggetto dell’intervento sono state dotate di sensori, capaci di rilevare varie grandezze fisiche, e di attuatori governati da processori che elaborano dati in tempo reale sia in loco che sfruttando servizi Cloud.

Uno dei sensori delle aule smart

S3 Campus, l’innovazione in una App

A titolo puramente esemplificativo, il controllo degli accessi alle aule per gli studenti ed i docenti autorizzati avviene attraverso un’applicazione mobile denominata “S3-Campus” che, oltre a permettere l’apertura dei varchi, presenta tutta una serie di funzionalità che vanno dal monitoraggio del numero dei presenti, al rilevamento della qualità dell’aria, alla gestione dell’illuminazione e degli impianti HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning).

Il sistema tramite l’applicazione mobile, consente inoltre di fornire agli studenti supporto personalizzato nelle scelte di studio e negli adempimenti burocratici, tenendo in considerazione la storia, le preferenze e i risultati accademici di ciascun utente.

Il monitor d’accesso

Il progetto e le piattaforme

Il progetto sfrutta le tecnologie del Machine Learning e del Natural Language Processing, traendo spunto da ben noti modelli di successo già adottati da piattaforme globali operanti nei settori dell’e-commerce e dell’infotainment, con uno specifico riadattamento al contesto accademico.

Punto centrale del progetto sono la salute e la qualità della vita di studenti, docenti e personale universitario, partendo dal monitoraggio costante della qualità dell’aria, passando per la gestione in App di tutta la vita nel campus, nel rispetto totale delle norme.

