Università: test gratuiti per Hiv, Epatite e Sifilide per gli studenti

Il prossimo 1 dicembre, in occasione della Giornata mondiale contro l’Aids, un camper dell’Asp di Palermo stazionerà nell'Edificio 14

1' DI LETTURA

PALERMO – Test gratuiti per HIV, HCV (Epatite C) e Sifilide in viale delle Scienze giovedì prossimo, 1 dicembre, in occasione della Giornata mondiale contro l’Aids. Un camper dell’Asp di Palermo stazionerà dalle 8.30 alle 16.30 nell’area adiacente l’Ambulatorio Medico Universitario (AMU), al piano terra del porticato della Facoltà di Architettura (Edificio 14).

Gli operatori dell’Azienda sanitaria del capoluogo saranno a disposizione degli studenti e degli operatori universitari per interventi di counseling e screening gratuito delle infezioni delle malattie sessualmente trasmissibili. “Obiettivo dell’Asp – ha sottolineato il Direttore generale, Daniela Faraoni – è di informare sui rischi correlati alle infezioni sessualmente trasmissibili, ma anche di screenare la popolazione compresa tra 18 e i 40 anni, con particolare attenzione alla fascia giovanile. I test precoci rappresentano l’unica strada per avviare in tempo le terapie mediche e limitare il diffondersi delle infezioni”.

L’attività, curata dal Dipartimento Interaziendale di Diagnostica di Laboratorio dell’Asp in collaborazione con l’Università di Palermo, sarà riproposta in viale delle Scienze anche martedì 6, mercoledì 14 e mercoledì 21 dicembre.

“È fondamentale mantenere alta la consapevolezza e l’attenzione soprattutto tra i nostri giovani sulle malattie sessualmente trasmissibili – commenta il Rettore Massimo Midiri- Giornate come queste sono fondamentali per non sottovalutare l’importanza della prevenzione. La sfida contro il Covid-19 ci ha insegnato quanto sia essenziale la prevenzione per fermare il contagio e come una diagnosi precoce possa fare la differenza. Ringrazio l’Asp di Palermo per questa opportunità”.