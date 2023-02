“Unnè arrivata a Santa?”, prosegue il giro interno VIDEO

Oggi l'immancabile tradizione dei ceri portati a spalla in una via Etnea stracolma di cittadini, devoti e turisti.

CATANIA. Prosegue il giro interno della Santa Patrona di Catania. Vi abbiamo già raccontato una giornata apertasi con il giro esterno e con il Fercolo dell busto reliquiario della Santa che è giunto in Cattedrale all’incirca alle nove meno un quarto. In tempo per il Solenne Pontificale che ha visto – tra gli altri – la partecipazione, in Cattedrale, del Presidente della Regione Renato Schifani, del Presidente dell’Assemblea Regionale Gaetano Galvagno.

Pontificale che l’Arcivescovo Metropolita, Monsignore Luigi Renna, dedica al Capoluogo etneo e lancia, dopo quello di ieri in piazza Stesicoro, un altro monito alla politica in vista delle imminenti elezioni comunali: “A Catania abbiamo paura di un futuro che impoverisca la nostra città. Abbiamo paura di una politica del “si è fatto sempre così” che non sia frutto di scelte condivise e rinnovate. Abbiamo paura di una politica che non risolva i problemi della città, ma li complichi con amministratori poco competenti, eterodiretti, con problemi in sospeso con la giustizia, che non danno esemplarità in una città che ha al suo interno una parte della sua popolazione agli arresti domiciliari”.



Questa sera è la volta dei ceri votivi che precedono la “Vara” di Sant’Agata fino ad arrivare al Borgo. Ceri portati a spalla dai devoti che possono arrivare a pesare 100 chili. Una tradizione secolare che anche quest’anno si è ripetuta in mezzo a una via Etnea stracolma di cittadini, devoti e turisti. Sant’Agata farà il suo ingresso, domani mattina, in Cattedrale per tornare nel Sacello che la custodisce.

Prima del rientro due degli appuntamenti più attesi della festa, la salita di Sangiuliano e il canto delle monache di clausura in via Crociferi.