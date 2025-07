Uno ‘sguardo di troppo’, uomo accoltellato in provincia di Ragusa

Stava passeggiando in compagnia della moglie

SCOGLITTI (RAGUSA) – Un uomo è stato accoltellato all’addome con due fendenti nella zona di via Napoli, nel centro del centro abitato di Scoglitti, nel ragusano.

L’episodio si è verificato nella notte poco dopo l’1.30. La vittima, trasportata in ospedale, è stata medicata e già dimessa: la prognosi è di 10 giorni.

Le due coltellate per fortuna non hanno leso organi vitali. La zona è molto frequentata, specie in estate, poiché crocevia del traffico cittadino e vicinissima ai luoghi della movida.

Il presunto feritore sarebbe già stato individuato dalla polizia intervenuta insieme ai carabinieri.

Pare che l’alterco sia scoppiato all’improvviso. I due si sarebbero incontrati per caso, mentre erano in compagnia delle rispettive mogli e la causa del dissidio potrebbe essere stato uno ‘sguardo di troppo‘. Il feritore si sarebbe avvicinato all’altro, ci sarebbe stata una breve lite e poi le due coltellate. Gli inquirenti stanno sentendo tutti i presenti e anche i passanti per cercare di ricostruire l’esatta dinamica.