I carabinieri hanno bloccato il responsabile a Lecce

ENNA – I carabinieri di Enna hanno arrestato un 23enne accusato di essere autore della violenta aggressione, il 3 dicembre del 2025 a Catenanuova, a un 57enne, Salvatore De Luca, morto 12 giorni dopo nell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove era ricoverato per le gravi ferite riportate. Il giovane, indagato per omicidio dalla procura di Enna, è stato arrestato a Lecce dove si era trasferito.

I motivi del pestaggio violento a Catenanuova

Secondo l’accusa il pestaggio sarebbe da ricondurre a contrasti personali. Il pomeriggio del 3 dicembre scorso, in piazza Riggio, la vittima era stata colpita violentemente con pugni e calci. De Luca, inoltre, avrebbe urtato più volte la testa contro un muro fino a perdere i sensi. Le sue condizioni erano apparse da subito gravissime tanto da essere trasportato nell’ospedale Catania dove poi è morto il 15 dicembre.

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