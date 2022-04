Uova Kinder e salmonella: prodotti ritirati, come riconoscerli

I prodotti e i lotti coinvolti e le modalità per segnalarli

PALERMO – Nei giorni scorsi è arrivato l’annuncio da parte della Kinder e in queste ore più che mai in cui il consumo di cioccolata cresce, è bene stare attenti. Nei giorni scorsi, infatti, la Ferrero ha deciso di sospendere l’attività produttiva ad Arlon, in Belgio, a causa del riscontro di casi di salmonella ed estendere il richiamo dei prodotti Kinder realizzati nello stesso stabilimento.

I prodotti soggetti a richiamo sono Kinder Sorpresa x 6 “Pulcini”, Kinder Sorpresa Maxi 100g “Puffi” e “Miraculous” e Kinder Schoko-Bons 125g e 46g. L’azienda leader nella produzione di dolciumi ha rassicurato dunque che le uova di Pasqua Kinder GranSorpresa sul mercato italiano sono prodotte in Italia ad Alba (CN) e non sono coinvolte dal richiamo.

“Solo i prodotti Kinder realizzati ad Arlon, in Belgio – spiega il comunicato dell’azienda -, sono interessati da questo richiamo. Sono in corso le attività di assistenza ai consumatori relative a questo richiamo. Attualmente in Italia non vi è nessun collegamento tra il consumo di prodotti Kinder e casi di salmonella accertati. L’Azienda – prosegue il comunicato – ritiene che questa sia l’unica e corretta decisione da prendere al fine di garantire il massimo livello di sicurezza alimentare ed eliminare rischi ulteriori. Ferrero -continua – è profondamente rammaricata per quanto accaduto e intende scusarsi sinceramente con tutti i propri consumatori e partner commerciali e ringraziare le autorità per la sicurezza alimentare per le preziose raccomandazioni ricevute. La sicurezza alimentare, la qualità e l’attenzione verso i consumatori – conclude la nota – restano da sempre al centro dei valori Ferrero. Questo evento tocca il cuore dei principi nei quali crediamo e metteremo in essere ogni azione necessaria al fine di preservare la piena fiducia dei nostri consumatori”.

L’azienda ha poi diffuso le modalità per individuare i lotti soggetti a richiamo. Occorre verificare il lotto sulla confezione (sul retro della confezione e nel caso del prodotto Kinder Sorpresa x 6 «Pulcini» sul singolo Ovetto).. Ogni prodotto riporta il lotto attraverso un codice che inizia per L. I prodotti da non consumare sono tutti quelli che hanno le diciture evidenziate come in immagine (RZ – LZ – R03 –L03).

Per Ferrero, la sicurezza alimentare e la qualità sono valori imprescindibili. Se si individua uno di questi codici, l’azienda chiede di non consumare il prodotto e di contattare il Servizio Consumatori compilando il form di contatto presente sul sito https://www.ferrero.it/servizio-consumatori o chiamando il numero verde 800 90 96 90.