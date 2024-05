Urso: “Abbiamo agito nell’interesse generale su Termini Imerese”

"Coscienza a posto, speriamo il Tar dia ragione al ministero"

TERMINI IMERESE (PALERMO) – “L’assegnazione è avvenuta su una procedura che era ferma da diversi anni, mi auguro che il Tar dia ragione al ministero”, lo ha detto il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, parlando del futuro dell’area industriale di Termini Imerese.

“Noi abbiamo operato al meglio, in piena trasparenza e siamo assolutamente certi che tutte le procedure sono state regolari. Poi il Tar si esprimerà come ritengono i giudici amministrativi”.

“Abbiamo la coscienza a posto, abbiamo fatto tutto al meglio, nell’interesse generale e nell’interesse dei lavoratori che – ha aggiunto il ministro -, finalmente dopo 12 anni di cassa integrazione, che non può più esser prorogata perché l’azienda altrimenti verrebbe messa in liquidazione, abbiamo consentito loro di poter tornare a lavorare in un grande progetto di rinascita industriale dell’area”.

“Io guardo sempre alle migliori ipotesi – ha concluso il ministro rispondendo a chi chiedeva cosa accadrà se il Tar dovesse dare parere negativo -. Come avete visto in ogni caso siamo pronti essendo un governo che ha una visione strategica. E credo che questa visione strategica possa trovare piena efficacia proprio in Sicilia”.