Urso vede il sindaco di Catania, confronto sugli investimenti

Secondo le parole del ministro, sarebbe un’opportunità “per la Sicilia come grande polo tecnologico e green”

“Ho incontrato stamattina al ministero delle Imprese e del made in Italy il nuovo sindaco di Catania, Enrico Trantino, per un confronto sugli investimenti che stanno interessando l’Etna valley”. Lo scrive su Twitter il ministro Adolfo Urso.

“Investimenti – prosegue – come il nuovo impianto per la produzione di substrati in carburo di silicio di StMicroelectronics o la gigafactory di Enel, e sulle significative opportunità che esistono di fare della Sicilia un grande polo tecnologico e green”.