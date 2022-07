Usa e l’attacco a Capitol Hill, “Trump ha cercato di distruggere le istituzioni”

'Oggi vi illustriamo quello che non ha fatto nei 187 minuti' dell'insurrezione, ha detto il presidente della commissione di inchiesta

Donald Trump ‘ha cercato di distruggere le nostre istituzioni democratiche’ e ha “aperto la via al disordine e alla corruzione” per ribaltare l’esito del voto. Lo afferma Bennie Thompson, il presidente della commissione di inchiesta sul 6 gennaio, giorno dell’attacco a Capitol Hill.

L’udienza pubblica della commissione di inchiesta sul 6 gennaio si è aperta oggi. In aula a testimoniare dal vivo ci sono due ex dell’amministrazione Trump, l’ex vice consigliere alla sicurezza nazionale Matthew Pottinger e l’ex portavoce dell’allora Casa Bianca Sarah Matthew.

‘Per un mese e mezzo abbiamo illustrato tutto quello’ che Donald Trump ‘ha fatto per ribaltare il voto’ delle elezioni: ‘oggi vi illustriamo quello che non ha fatto nei 187 minuti’ dell’insurrezione nonostante le pressioni dei suoi consiglieri, inclusi i figli Ivanka e Eric, ha detto Thompson, in videocollegamento, in quanto assente a causa del Covid.