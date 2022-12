Usa, l’apertura di Biden: disponibile a incontrare Putin

Svolta per un possibile negoziato per fermare il conflitto in Ucraina

LA GUERRA 1' DI LETTURA Condividi

1' DI LETTURA WASHINGTON – Biden apre alla possibilità di parlare con Putin, ‘se mostra segnali di volere cessare la guerra’, per un possibile negoziato sull’Ucraina. In un incontro con Macron, alla Casa Bianca, il presidente americano ha fatto così un passo verso il dialogo. Si è parlato anche di una conferenza internazionale di pace a Parigi il 13 dicembre svelata a sorpresa tra le righe del comunicato bilaterale. Macron continua a tenere aperta la porta a Putin, con cui ha annunciato di voler parlare nei prossimi giorni, convinto che “un negoziato sia ancora possibile”.

Articoli Correlati WASHINGTON Condividi DAGLI USA Condividi LA DICHIARAZIONE Condividi ESTERI Condividi USA Condividi MONDO Condividi AMERICA Condividi PACIFICO Condividi

Le nostre top news in tempo reale su Telegram: mafia, politica, inchieste giudiziarie e rivelazioni esclusive. Segui il nostro canale

UNISCITI

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI