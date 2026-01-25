E' accaduto in Arizona, vicino alla base dell'aeronautica dove era in servizio

CATANIA – Un militare, il maggiore catanese Salvatore Carpitano, istruttore di F-35, è morto in Arizona, negli Usa, in un incidente stradale. L’ufficiale aveva solo 35 anni. Era in servizio nel Rami, la rappresentanza dell’aeronautica militare italiana. Non sono noti maggiori dettagli sull’incidente. Si sa solo che è avvenuto nelle vicinanze della base.

A confermare la notizia è il ministro della difesa Guido Crosetto. “Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa del Maggiore dell’Aeronautica Militare Salvatore Carpitano”, scrive Crosetto. Il ministro fa le condoglianze “alla sua famiglia, al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, e a tutti i colleghi dell’Arma Azzurra”.

Secondo quanto trapela, il maggiore Carpitano faceva parte del 156esimo Gruppo volo. Si occupava di addestramento dei piloti ed era un punto di riferimento di una struttura strategica dove operano militari provenienti da diversi Paesi della Nato.