Usa, Trump compie un altro passo per la ricandidatura nel 2024

L'ex presidente non molla la presa sul partito repubblicano americano

WASHINGTON – Donald Trump non molla la presa sul partito repubblicano e supera la prova delle primarie, uno dei tasselli che potrebbe aiutarlo a sciogliere i dubbi su una sua candidatura nel 2024. Due suoi candidati alle primarie, Ted Budd per il Senato in Nord Carolina e Doug Mastriano per il governatore della Pennsylvania, vincono facile mostrando la forza dell’ex presidente e della teoria del voto 2020 rubato, appoggiata da ambedue i vincitori. Resta ancora da decidere invece la corsa repubblicana al Senato in Pennsylvania: il candidato dell’ex presidente, il medico star Mehmet Oz, è secondo con il 31,1% dei voti a pochissima di distanza dal numero uno Dave McComrick con il 31,3%.