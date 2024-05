USA, tromba marina colpisce un uomo mentre pesca VIDEO

L'evento raro ripreso dal cellulare del protagonista

OKLAHOMA, USA – Greg Hambric stava pescando a Barnsdall, in Oklahoma, quando nello stagno si è formata una tromba marina che per poco non lo ha spinto in acqua.

L’uomo, dalle immagini , grazie anche alla sua prontezza, è riuscito a filmare l’accaduto e ad allontanarsi dal luogo, evitando quella che poteva trasformarsi in una tragedia.

Le dichiarazioni

“Ho tirato fuori il telefono il più velocemente possibile e sono riuscito a riprenderla. Il vortice mi ha quasi gettato in acqua e ha sparso il contenuto della mia cassetta degli attrezzi tutto intorno”, ha dichiarato l’uomo.



