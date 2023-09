Ustica, il ministero della Difesa: 7 documenti non ancora declassificati

La precisazione del ministero della Difesa

ROMA – Tutti i documenti del ministero della Difesa sulla strage di Ustica sono stati declassificati e versati all’Archivio di Stato, ad eccezione di 18: undici sono stati consegnati alla procura di Roma il 28 settembre 2020, “onde riceverne il nulla osta di competenza, a premessa del versamento” presso lo stesso Archivio. Per i rimanenti 7 documenti si è in attesa del nulla osta da parte degli enti originatori, “richiesta più volta reiterata, a partire dal 2015, per ottenere l’autorizzazione alla declassificazione e al loro relativo versamento”. Lo precisa lo stesso ministero della Difesa.

Come prevede la legge 124 del 2007 “l’accesso dell’Autorità giudiziaria alle informazioni classificate non è né può essere preclusa” e si evidenzia che, “nel tempo e a tutt’oggi, sono in corso continue interlocuzioni con la procura della Repubblica di Roma in merito allo stato delle valutazioni sui documenti dati in consegna e in attesa della loro restituzione”.