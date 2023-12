Ustica, scontro in consiglio: bocciata mozione su violenza di genere

A presentarla il gruppo "Tutti insieme per Ustica"

USTICA (PA) – Il consiglio comunale di Ustica boccia la mozione per sensibilizzare “contro la violenza di genere”. A dirlo, in una nota, i consiglieri comunali di minoranza Diego Altezza, Martina Natale e Maria Ailara di “Tutti insieme per Ustica”. “È indicativo il fatto che la maggioranza abbia votato ‘no’ compattamente, come se il punto non fosse approvare o respingere una mozione ma quasi farne una questione esclusivamente politica – dicono i consiglieri -. Qualunque amministrazione comunale che si rispetti ha l’obbligo morale di prevenire attraverso azioni ordinarie e non di emergenza. La violenza di genere è fenomeno che non ha colore politico e il silenzio è inaccettabile. In una piccola comunità quale quella di Ustica riteniamo sia indifferibile qualunque iniziativa tesa a sensibilizzare e a contrastare tale fenomeno”.