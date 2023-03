Ustionato con l’olio bollente, diciottenne grave al Cannizzaro

È accaduto ieri all’ora di pranzo a Roccalumera, nel Messinese. Il giovane è in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di morte

CATANIA. È giunto in ospedale con l’elisoccorso, al centro grandi ustioni dell’ospedale Cannizzaro, ieri pomeriggio, il ragazzo di 18 anni che ieri a pranzo si è ustionato gravemente con l’olio mentre stava friggendo delle crespelle a Roccalumera, Nel Messinese.

Il ragazzo è ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di morte. Secondo quanto ricostruito sulle prime – sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Messina e i medici del 118 – sarebbe rimasto ustionato nel 45 per cento del corpo per causa di un’improvvisa vampata mentre stava friggendo.

Un incidente domestico particolarmente grave, avvenuto in una casa di via Umberto. Proprio a causa della gravità, si è deciso di far intervenire subito l’elisoccorso e il trasferimento a Catania, dove sin da subito i medici si sono riservati la prognosi.