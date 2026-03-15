Come programmare le vacanze in tempo di guerra

Le guerre stanno cambiando anche il modo di viaggiare. Dopo l’attacco di Israele e Stati Uniti contro l’Iran, il Medio Oriente è tornato al centro delle tensioni globali e le conseguenze non riguardano soltanto la geopolitica. A essere coinvolto è anche il turismo internazionale.

Rotte aeree modificate, scali sospesi e destinazioni improvvisamente considerate a rischio stanno ridisegnando la mappa dei viaggi nel mondo. In alcuni casi, a causa della guerra, interi itinerari vengono cancellati o riprogrammati nel giro di poche ore e le vacanze diventan un’incognita.

Con le festività pasquali alle porte e una crisi che continua a evolversi, molti viaggiatori si chiedono quali mete evitare e come organizzare eventuali alternative.

Il Medio Oriente e gli effetti immediati sui voli

L’escalation militare seguita agli attacchi contro l’Iran ha costretto governi, compagnie aeree e operatori turistici a monitorare costantemente la situazione. Il Medio Oriente rappresenta infatti uno dei principali snodi del traffico aereo mondiale tra Europa e Asia e ogni crisi nella regione ha un impatto immediato sulle rotte intercontinentali.

Quando l’area entra in una fase di instabilità, i collegamenti aerei possono essere modificati o deviati. A risentirne sono soprattutto gli hub del Golfo come Dubai e Abu Dhabi, insieme a Doha in Qatar, che ospitano circa quattro milioni di passeggeri a settimana e rappresentano punti di passaggio fondamentali per i collegamenti tra Europa e Asia.

Chi parte dall’Europa verso Cina, Giappone, India, Indonesia, Filippine o Corea del Sud spesso deve fare scalo proprio in questi aeroporti mediorientali. Se lo spazio aereo o gli scali vengono limitati, le conseguenze si riflettono immediatamente sull’intero traffico internazionale.

In un contesto così incerto, anche il turismo globale si adegua agli equilibri geopolitici. Il governo italiano e gli operatori del settore invitano i viaggiatori a informarsi sempre attraverso fonti ufficiali come il portale della Farnesina Viaggiare Sicuri, che monitora costantemente i Paesi considerati a rischio.

I Paesi da evitare secondo la Farnesina

Le indicazioni delle autorità italiane sono chiare: le destinazioni direttamente coinvolte nelle tensioni devono essere evitate. Chi deve programmare le vacanze, deve considerare il fattore guerra.

L’Iran è attualmente il Paese maggiormente sconsigliato e il governo invita i cittadini italiani presenti sul territorio a lasciare il Paese via terra, valutando l’eventuale apertura dei confini con Stati vicini come Azerbaijan, Turchia, Turkmenistan e Armenia.

Ma non è l’unica area considerata critica. Anche Libano, Iraq, Cisgiordania e Israele rientrano tra le destinazioni per cui viene raccomandato di rinviare eventuali viaggi non indispensabili.

Da evitare anche le mete colpite indirettamente dalla crisi regionale, come Oman, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, mentre va monitorata con attenzione anche Cipro, che nei giorni scorsi è stata coinvolta indirettamente nelle tensioni e potrebbe risentire di eventuali ripercussioni sul traffico aereo.

Dove si continua a viaggiare

Nonostante la situazione internazionale complessa, il turismo non si è fermato. Chi decide di partire tende però a orientarsi verso destinazioni considerate più stabili, scegliendo itinerari che evitano le aree direttamente coinvolte nella crisi.

Nel caso della Turchia, ad esempio, al momento è preferibile evitare il sud-est del Paese. Le principali mete turistiche (Instanbul, Bodrum, Antalya, Izmir e la Cappadocia) continua ad accogliere visitatori da ogni parte del mondo.

La sicurezza di una meta dipende spesso dalle rotte disponibili e dalle compagnie aeree operative. Destinazioni asiatiche molto amate come Thailandia o Giappone restano teoricamente raggiungibili, ma in molti casi richiedono scali nei Paesi del Golfo, proprio nelle zone oggi più sensibili.

Per questo motivo, molti esperti consigliano di preferire voli diretti o collegamenti con scalo in Europa quando possibile. Un altro suggerimento ricorrente riguarda l’organizzazione del viaggio: affidarsi a tour operator o viaggi organizzati permette infatti di ricevere aggiornamenti costanti e assistenza immediata nel caso in cui la situazione internazionale cambi improvvisamente.

Come cambiano le rotte verso l’Asia

La crisi in Medio Oriente sta modificando anche il modo in cui si raggiungono alcune delle destinazioni turistiche più richieste dagli europei, come Thailandia, Maldive, Malesia, Sri Lanka, Seychelles e Mauritius. Molti di questi viaggi prevedono normalmente uno scalo negli hub del Golfo, oggi interessati da restrizioni e limitazioni operative.

A queste mete si aggiungono grandi destinazioni asiatiche come Cina, Giappone, India, Indonesia, Filippine o Corea del Sud, per le quali lo scalo negli aeroporti mediorientali è spesso parte integrante dell’itinerario.

La parziale chiusura degli scali sta provocando una significativa riduzione dei collegamenti tra Europa e alcune destinazioni asiatiche molto richieste. In diversi casi le compagnie stanno riprogrammando i voli o utilizzando corridoi alternativi.

Uno dei percorsi più utilizzati prevede il sorvolo della Russia. Dopo l’inizio della guerra tra Russia e Ucraina, Mosca ha chiuso il proprio spazio aereo a molti Paesi occidentali, ma non a Stati come Cina e Turchia. Questo consente ad alcune compagnie di mantenere collegamenti tra Europa e Asia evitando le aree più calde del Medio Oriente.

In questi casi vengono utilizzati hub come gli aeroporti di Shanghai-Pudong, Pechino o Istanbul, grazie a compagnie come Air China, China Southern, China Eastern o Turkish Airlines. Un’altra possibilità per i viaggiatori europei consiste nel raggiungere aeroporti internazionali come Londra o Parigi, da cui partono voli diretti verso molte destinazioni asiatiche con una durata media di circa 9-10 ore.

Guerra Iran, i consigli per le vacanze 2026

Al momento è difficile prevedere come evolverà la crisi nei prossimi mesi e quali saranno le conseguenze sul turismo globale in vista dell’estate. Tuttavia, per chi non ha ancora prenotato le vacanze del 2026, molti esperti consigliano prudenza. È fortemente sconsigliato scegliere destinazioni del Medio Oriente in questa fase.

Chi deve organizzare un viaggio potrebbe quindi orientarsi verso mete europee come Spagna, Portogallo, Francia o Regno Unito, Islanda, oppure verso i Balcani, con destinazioni sempre più richieste come Malta, Croazia, Albania, Marocco o Grecia e le sue isole.

Un’altra alternativa può essere rappresentata dalle rotte transoceaniche, puntando su Nord America o Sud America, aree geografiche molto più lontane dalle attuali tensioni geopolitiche. In aumento la domanda per il Brasile e i Caraibi, con Repubblica Dominicana e Giamaica tra le destinazioni preferite.

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