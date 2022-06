Vacanze estive, la Sicilia è una delle mete preferite

L'indagine eDreams.

2' DI LETTURA

PALERMO – Tanta voglia di vacanze e il prima possibile. Per questa estate il 50% delle prenotazioni – secondo un’indagine di eDreams – e’ stato fatto per il mese di giugno. Seguono le prenotazioni per luglio, con il 28% e, con il 22%, momentaneamente fanalino di coda agosto. Una nuova tendenza, quindi, che avvicina il comportamento degli abitanti del Belpaese ai cittadini stranieri, che in 1 caso su 2 scelgono di partire proprio a giugno.

Le coste mediterranee – secondo l’indagine – continuano a essere le scelte predilette dai connazionali che hanno eletto la Sicilia come luogo ideale per le proprie vacanze. Rispetto alla classifica dello scorso anno, con una top 3 completamente italiana, per il 2022 e’ la vivace Barcellona ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo delle prenotazioni. Altre mete straniere per l’estate degli italiani sono Tirana, Ibiza e Parigi. Top 10 destinazioni estate 2022 1. Catania 6. Milano 2. Palermo7. Olbia 3. Barcellona 8. Ibiza 4. Napoli 9. Cagliari 5. Tirana 10. Parigi Se per evitare il caldo e la frenesia cittadina gli italiani si sposteranno verso le coste, saranno soprattutto gli stranieri a popolare le nostre citta’, principalmente spagnoli (21%), seguiti da francesi (17%), tedeschi (15%) e abitanti del Regno Unito (11%).

Top 10 citta’ italiane preferite dagli stranieri 1. Roma 6. Palermo 2. Milano 7. Pisa 3. Venezia 8. Catania 4. Napoli 9. Bari 5. Bologna 10. Firenze La capitale mantiene il suo primato anche nelle scelte di viaggio degli europei con piu’ di un quarto di visitatori iberici, che insieme a Milano, la ritengono una tappa imperdibile. Invece saranno soprattutto i francesi a godere di un romantico tour in gondola a Venezia; la laguna piu’ famosa del mondo continua a esercitare il suo fascino che unisce meraviglia e architettura.

E’ Londra a guidare la top 10 delle destinazioni che hanno registrato il piu’ alto incremento di prenotazioni da parte degli italiani per questo periodo rispetto all’estate scorsa, sicuramente grazie alla complicita’ del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II, seguita da Corfu’, una delle piu’ grandi e affascinanti isole della Grecia e da Amsterdam, la citta’ che tutti dovrebbero vedere almeno una volta nella vita. Chiudono l’elenco Napoli e Torino, che si stanno affermando nel panorama del turismo nazionale e non.