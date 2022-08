Vacanze siciliane per Magic Johnson: l’ex cestista a Cefalù e Taormina

La leggenda dell'NBA ha trascorso alcuni giorni in Sicilia come tappa delle sue vacanze italiane

PALERMO – Magic Johnson, la leggendaria stella dell’NBA, come ormai da tradizione nel corso degli anni ha scelto l’Italia e la Sicilia come meta per le vacanze.

Come testimoniato nei propri profili social, l’ex cestista del Los Angeles Galaxy dopo una serie di tappe nel Bel Paese è approdato anche nell’isola visitando Cefalù, Castello degli Schiavi a Fiumefreddo (set dello storico film “Il Padrino”) e Taormina.

“Vengo in Italia da oltre trent’anni e il motivo principale è perché qui mangio la pizza e la pasta migliori al mondo”: scrive Magic Johnson in uno dei suoi post dedicato alla tappa di Cefalù, luogo nel quale la leggenda del basket ha ricevuto una vera e propria standing ovation da parte della gente che lo ha riconosciuto in barca con la moglie.