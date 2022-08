Vaiolo delle scimmie, casi in aumento del 35% nelle ultime 4 settimane

Nell'ultima settimana sono decedute 15.000 persone

Circa 35mila i casi di vaiolo delle scimmie da 92 Paesi, con 12 decessi. Circa 7.500 sono stati registrati la scorsa settimana, il 20% in più delle settimana precedente quando l’incremento era stato del 20%. Lo ha riportato il direttore generale dell’OMS, Tedros Ghebreyesus nel corso della conferenza stampa dell’Oms. La maggior parte dei casi da Europa e America.

Nelle ultime quattro settimane i morti a causa del Covid sono aumentati del 35%. Solo nell’ultima settimana, 15.000 persone in tutto il mondo sono decedute. Lo ha detto il direttore generale dell’Oms durante la conferenza stampa. “Questo è del tutto inaccettabile, ha detto Tedros Ghebreyesus – quando abbiamo gli strumenti per prevenire le infezioni e salvare vite umane”. “Non possiamo vivere con 15.000 morti a settimana- ha proseguito – non possiamo vivere con l’aumento dei ricoveri e decessi e con un accesso iniquo ai vaccini e ad altri strumenti.