Vaiolo delle scimmie e pericoli, l’intervento di Sileri

Parla il Sottosegretario alla Slute

ROMA – “La situazione è decisamente sotto controllo, questo virus è completamente diverso dal Sars-Cov-2, a partire dal fatto che non si trasmette per via aerea, e per questo motivo è molto improbabile che si crei una pandemia analoga a quella da Covid”. Così il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ai microfoni di Radio Cusano Campus risponde ad alcune domande sulla diffusione del vaiolo delle scimmie.

“Deve essere chiara la definizione di contatto stretto – ha proseguito Sileri – perché negli ultimi anni siamo stati abituati a pensare ai contatti stretti in relazione al Covid, ma con il vaiolo delle scimmie è completamente diverso. In questo caso, si parla di contatto stretto quando avviene uno scambio di fluidi o secrezioni corporee, come durante i rapporti sessuali. Tuttavia non vi è un legame tra il contagio e l’orientamento sessuale delle persone e, soprattutto, i rapporti sessuali non sono gli unici contatti stretti che possono determinare trasmissione di fluidi corporei”.

Il vaiolo delle scimmie è una patologia nota dal 1970, “di cui conosciamo i sintomi e la cui diffusione tende ad autolimitarsi, proprio per la natura stessa della patologia. Non c’è motivo di allarmarsi eccessivamente : a oggi in Italia vi sono otto casi confermati”, conclude Sileri.