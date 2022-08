Valente: “Un punto importante a Bari. Ben vengano i nuovi acquisti”

"Ho esultato al gol e ci sono rimasto male perché lo avevano annullato. Fortunatamente è intervenuto il VAR"

Al termine della gara tra Bari e Palermo terminata con il risultato finale di 1-1, l’autore del gol in maglia rosanero Nicola Valente ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in mixed zone: “È una serata da ricordare comunque davanti a questo pubblico e contro una squadra così importante. Peccato, potevamo fare un bel risultato pieno ma abbiamo comunque fatto una buona partita. Loro sono venuti un po’ fuori nella ripresa e sono una squadra importante, ci siamo abbassati nel modo giusto quindi portiamo un punto a casa da Bari che è importante. A Brunori gli ho chiamato la palla ma lui sa come fare i gol e va bene così. Fuorigioco sul mio gol? Di solito in Serie C non esultavo mai e aspettavo di guardare il guardalinee, qui invece l’ho fatto subito e c’ero rimasto male. Poi il VAR me l’ha convalidato quindi va bene così. Con Baldini avevamo creato uno spirito che ha portato il Palermo in B e questo spirito prosegue anche con gli ultimi acquisti importanti fatti dalla società. Non ci sono vecchi i nuovi, ma i vecchi devono essere bravi ad amalgamarsi bene e a rendersi partecipi. Sulla concorrenza dico che in una squadra forte deve esserci, ben vengano i giocatori che stanno arrivando perché alzano il livello”.