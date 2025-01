Ha realizzato il sogno di cantare e esibirsi di fronte a 10 mila persone

MESSINA – In una Piazza Duomo gremita, il 28 Dicembre, ad aprire il concerto della grande Arisa, è salita sul palco un’artista emergente messinese. È Valeria Prestianni che, nonostante la sua giovanissima età, 17 anni, ha coinvolto ed emozionato il pubblico delle grandi occasioni.

La sua passione emerse già a 9 anni, quando iniziò a studiare canto alla Music Laimo School a Messina di Emanuele Laimo. Nel corso degli anni ha accumulato un curriculum interessante, partecipando a varie competizioni locali e nazionali, collezionando vittorie una dopo l’altra e dimostrando così il suo grande talento.

Non dirmi una bugia

Con il brano “Non dirmi una Bugia”, ha vinto il primo premio come miglior inedito al Mastersing Talent, un prestigioso concorso svoltosi a Catania con oltre 400 partecipanti provenienti da tutta la Sicilia, ottenendo il primo posto assoluto nella categoria Teenagers di Canto al concorso “Stelle in Musica”.

Nel corso del 2024 iniziò la collaborazione con lo studio di registrazione Waves Recording a Messina di Pippo D’Andrea e Salvatore Minutoli.

Lo studio

Il primo, musicista di esperienza, direttore Marketing e comunicazione e responsabile per le pubbliche relazioni con etichette nazionali, facente parte, inoltre, del gruppo dei selezionatori di importanti contest del gruppo Eurovision Song Contest come Una Voce per San Marino, Sanremo Rock e altri.

Il secondo, Producer, Arrangiatore e Vocal Coach, con cui ha collaborato per l’arrangiamento, la produzione e pubblicazione dei brani Specchi (uscito il 1 Dicembre) e Eclissi (in uscita il 21/01/25), con l’etichetta indipendente Mexena’s Records di Messina, di cui Minutoli ne è il Titolare.

Il sogno di Valeria

In occasione del concerto di Arisa del 28 dicembre a Messina, la Waves Recording Studio è riuscita a realizzare un sogno di Valeria: potersi esibire prima della nota artista, davanti ad un pubblico di oltre 10.000 persone.

Lo ha fatto dimostrando grande padronanza del palco, riscuotendo un grande successo con i suoi inediti e ottenendo, subito dopo il concerto, i complimenti da parte della stessa Arisa. Inizia un 2025 scoppiettante per Valeria, che è già al lavoro per la produzione di nuovi brani ed è pronta a realizzare nuovi progetti discografici che l’aiuteranno a scalare la montagna della Musica.

Le notizie della provincia di Messina.