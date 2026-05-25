Valguarnera, tentato assalto al bancomat con le “marmotte”

Banditi in azione contro l’Atm di Unicredit, decisivo il rapido intervento dei carabinieri

VALGUARNERA CAROPEPE (ENNA) – Nuovo assalto a un istituto di credito a Valguarnera Caropepe, nell’Ennese, mentre in paese sono in corso le elezioni amministrative. Nella notte ignoti hanno preso di mira l’Atm della filiale Unicredit utilizzando ordigni artigianali conosciuti come “marmotte”, nel tentativo di far saltare lo sportello automatico e impossessarsi del denaro contenuto all’interno.

L’esplosione ha svegliato i residenti della zona e fatto scattare immediatamente l’allarme. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i carabinieri, il cui arrivo avrebbe mandato in fumo il piano della banda, costretta alla fuga senza riuscire a portare via il denaro.

L’Atm ha riportato danni provocati dalla deflagrazione, mentre l’area è stata messa in sicurezza anche grazie all’intervento dei vigili del fuoco. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per risalire agli autori del raid.

Gli investigatori stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e raccogliendo elementi utili per identificare i responsabili. Non è escluso che il gruppo entrato in azione possa essere collegato ad altri assalti simili avvenuti negli ultimi mesi in Sicilia.